Occhi azzurri e una lunga chioma castana. Megan Gale è stato uno dei volti televisivi più noti in Italia a cavallo fra gli ultimi anni novanta e i primi duemila.

Dopo gli spot pubblicitari per la compagnia Omnitel – oggi Vodafone -, la modella australiana ha recitato anche in film di successo come “Vacanze di Natale 2000” di Carlo Vanzina e “Bodyguards” di Neri Parenti.

Quando è arrivata in Italia aveva 23 anni. Oggi ne ha 47 e vive a Melbourne con il marito Shaun Hampson, ex calciatore, e i loro due figli River e Rosie, 9 e 5 anni.

Una vita “normale” dice la modella australiana in un’intervista di Elvira Serra pubblicata sul Corriere della Sera. “La maggior parte del tempo la dedico alla mia famiglia. Lavoro per alcuni brand e ho avviato un’attività di affitti per vacanze”.

E dell’Italia che ricordi ha? “Sono stati 7 anni intensissimi – dice Megan Gale – e mi spiace non averli documentati con foto e video, come avrei fatto oggi grazie ai social”.

E i suoi posti del cuore? “Impossibile scegliere. Venezia resta una delle città più uniche al mondo. Mi mancano le strade e le fontane di Roma e le magiche isole Sardegna, Capri, Ischia, le Eolie”

