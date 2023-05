La Torre del Diavolo, a Sarroch, è la venticinquesima incontrata sul Cammino 100 Torri in Sardegna da Cristian Moroni che insieme alla sua cavalla Furia sta percorrendo l’Italia da 15 mesi.

Romano di origini sarde, Moroni il 24 maggio del 2021 ha iniziato un viaggio che lo ha portato a girare l’Italia. Partito dal Lazio con pochi euro in tasca, ha lasciato tutto per intraprendere questa avventura che oggi lo ha portato a fare il periplo della Sardegna.

In questo viaggio, che lo ha portato a conoscere terre, tradizioni e persone persone, Moroni organizza quasi quotidianamente pranzi e cene di beneficenza in sinergia con le associazioni che lo ospitano per cercare di aiutare il territorio.

L’ultima cena organizzata dalla sua organizzazione di volontariato, la CRISTIAN E FURIA ODV, si è tenuta proprio ieri in collaborazione con i comuni di Fluminimaggiore e Buggerru. I fondi raccolti saranno donati all’associazione “Amici degli animali Onlus” di Gonnosfanadiga, uno dei punti di riferimento su tutto il territorio per la salvaguardia dei cani, struttura colpita recentemente da un’ordinanza di sgombero che entro il prossimo 30 giugno impone il trasferimento a circa 200 animali.

