Torna dopo 3 anni di stop Balconi Fioriti a Villanova. Il quartiere storico cagliaritano è stato allestito per la kermesse colorata.

“Si riparte! Care amiche e cari amici, dopo qualche anno di stop riparte la competizione più bella, colorata e attesa della nostra città: Balconi Fioriti a Villanova!”, scrive l’organizzazione.

Per l’occasione i balconi e gli ingressi delle del quartiere storico sono state riempite di fiori e fotografate. Per votare bisogna accedere alla galleria fotografica Balconi fioriti 2023 – Giuria popolare. La fotografia che riceverà il maggior numero di LIKE entro le 22 del 13 maggio 2023 (valgono tutti i tipi di interazione) sarà dichiarata vincitrice della sezione “giuria popolare”.

La premiazione si terrà il 14 maggio.

