È morto in ospedale a Sassari, Angelo Raffaele Manca, ex sindaco di Norbello ed ex deputato del Pds. Era rimasto ferito quattro giorni fa dopo esser stato sbalzato dal trattore che stava guidando. Le condizioni erano apparse subito molto gravi.

Manca, 79 anni, era volato via dal mezzo a seguito di una sterzata che lo aveva fatto ribaltare. Aveva battuto la testa, perdendo i sensi. Era stato subito soccorso e portato con un urgenza in ospedale. Ma oggi, dopo alcuni giorni di agonia, non ce l’ha fatta.

