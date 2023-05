Era rimasto impigliato con il becco ad una lenza sul litorale di Sorso.

Un bellissimo cormorano è stato liberato da due ragazzi lì presenti, con delle forbici con cui hanno tagliato la “trappola”.

Come si vede nel video pubblicato sulla pagina Instagram di Welcome to Sardegnas, l’uccello acquatico ha ripreso il volo in libertà ma è tutto.

Per ringraziare i suoi salvatori, il cormorano è tornato da loro, vicino alla riva, mostrando la sua gratitudine.

“Non posso crederci, è venuto a ringraziarci”, hanno esclamato entrambi, tra gioia e sorpresa.

