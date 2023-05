Un altro negozio storico di Cagliari ha chiuso i battenti il mese scorso. Si tratta di Santus Sport, fondato 45 anni fa dal portiere Gianfranco Santus nel cuore commerciale della città, in via san Benedetto.

Ormai è uno stillicidio. La vendita online e la grande distribuzione stanno travolgendo il settore del commercio cagliaritano. E ormai è una strage di attività commerciali. Cagliari peraltro ormai è un cantiere a cielo aperto e in certi punti è impossibile trovare un buco per parcheggiare la macchina. Soprattutto in strade come via San Benedetto.

Santus Sport era una istituzione per gli appassionati di sport, soprattutto per i calciatori dilettanti. Migliaia di squadre cagliaritane, di ogni torneo e campionato amatoriale, hanno comprato i loro completini nel negozio di via San Benedetto. Anche perché il proprietario, Gianfranco Santus, è stato uno sportivo molto amato nel suo ambiente.

“Gianfranco è stato un bravissimo portiere – scrive sul suo osservatorio du FB il giornalista Mario Guerrini -. Si è messo in evidenza nelle giovanili del Cagliari. Ed è poi andato avanti sino alla Serie C. Il suo negozio è stato un punto di riferimento per gli sportivi cagliaritani”.

