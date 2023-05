“Sos Enattos a Lula è il sito ideale per la realizzazione dell’Einstein Telescope”. Lo ha detto Giorgio Parisi, Nobel per la Fisica e responsabile del comitato tecnico-scientifico voluto dalla ministra dell’Università e Ricerca Anna Maria Bernini, a Cagliari per rilanciare la candidatura dell’importante struttura scientifica in Sardegna.

”Il sito di Lula è sicuramente la candidatura migliore che esiste – ha detto lo scienziato – per le caratteristiche della zona in cui ci sono scarsi insediamenti umani se lo paragoniamo all’Olanda. E’ necessario che tutto il Governo prenda un impegno deciso e scritto in maniera da appoggiare adeguatamente questa candidatura nelle sedi opportune”

