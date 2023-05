Il giovane attore sardo Andrea Arru è stato premiato al Rec Film Festival di Rimini. Il 15enne di Ploaghe ha ricevuto un premio speciale “per aver rappresentato con passione e determinazione l’universo giovanile”.

Arru ha partecipato a diverse serie tv e film che hanno riscosso ottimi consensi da critica e pubblico. Dal debutto in “Glassboy” a “Buongiorno mamma”, “DI4ri” e “That Dirty Black Bag”. Non sono mancati i film, come “Calibro 9” e “Diabolik 3”. La svolta è arrivata però col ruolo di Michele Straziota nella fiction “Storia di una famiglia perbene”.

