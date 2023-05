Roberto Burioni è intervenuto in merito all’intervista rilasciata da Michela Murgia e l’annuncio del suo tumore. Sui suoi canali social, il virologo ha provato a spiegare come la medicina stia facendo passi tali da poterle dare speranza.

“Come lei giustamente dice, le cure le stanno facendo guadagnare dei mesi di vita. Però queste cure sono estremamente efficaci e quei mesi potrebbero anche essere anni, che io spero molti e felici” ha scritto in primis Burioni.

A seguire ha dato una indicazione su come stiano gli studi scientifici. “La devo correggere quando dice ‘dal quarto stadio non si torna indietro’. Qualche giorno fa è uscito un lavoro che descrive uno studio eseguito su 84 pazienti con un cancro del colon inoperabile. Una nuova terapia ha portato a una risposta completa (avete letto bene: il cancro è sparito) in 3 di questi pazienti e una risposta parziale, con un netto miglioramento, in 29 pazienti. In 28 la malattia si è fermata”.

A chi gli fa notare il basso numero delle persone che hanno beneficiato della terapia, Burioni fa notare che “3 che guariscono più 29 che migliorano più 28 nei quali il tumore si ferma significa che la malattia è controllata nel 71% dei pazienti. Il passo in avanti è innegabile e significa che, anche in casi che prima erano senza speranza, adesso abbiamo strumenti che possono essere utilizzati con una efficacia che in alcuni casi è strabiliante”.

