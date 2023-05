La droga proveniente dalle piazze gestite dalla ‘Ndrangheta arrivava in Sardegna via mare. Nelle navi destinate all’isola venivano imbarcate auto sportive con dei piccoli vani dove veniva nascosta la cocaina: l’apertura avveniva con dei telecomandi. In due anni sono stati movimentati in questo modo ben 216 chili di cocaina.

Così la Squadra Mobile di Cagliari è riuscita a sgominare due gruppi criminosi, uno con base a Silanus, e l’altro nel Cagliaritano, in grado di movimentate la droga e di organizzare rapine.

Il bilancio dell’operazione Primavera Fredda è di 27 ordinanze di custodia cautelare (23 in carcere e 4 ai domiciliari), 31 perquisizioni e 41 indagati.

L’inchiesta aveva preso il via nel febbraio del 2021 in seguito alle indagini avviate dopo una rapina a Poggio dei Pini. Da qui gli investigatori avevano scoperto un traffico di cocaina nel Nuorese, con laa droga che veniva nascosta nei muretti a secco o tra la vegetazione.

Le indagini hanno portato poi alla scoperta di un gruppo cagliaritano: nel maggio 2021 c’era stata una rapina in una casa di Barracca Manna in cui avveniva uno scambiodi droga (due uomini avevanoo fatto irruzione sparando dei colpi di pistola e portando via dei soldi).

Oggi l’esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare ed il sequestro di cinque appartamenti, cinque auto e una moto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it