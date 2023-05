“Su un argomento delicato come gli aeroporti ho già invitato tutti ad abbassare i toni perché si sta generando una polemica e un clima che rischiano di allontanare investitori e le stesse compagnie aeree, dando un’immagine della Sardegna e della sua classe dirigente, nel suo complesso, litigiosa e inaffidabile”, dichiara Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati;

“La politica e la Regione dovrebbero svolgere un ruolo di coordinamento. Alghero, qualche anno fa, è stata salvata dal fondo F2i, che non è un fondo speculativo ma rappresenta una pluralità di soggetti che investono in varie infrastrutture, tra cui aeroporti e porti. F2i decise di salvare Alghero su richiesta della stessa Regione, mentre Olbia sta crescendo positivamente ed è un processo naturale l’unione per affrontare più forti le sfide che il mercato aereo presenta. Per quanto riguarda Cagliari, la politica non deve entrare o schierarsi in queste guerre ma cercare di svolgere al meglio il ruolo di garante nell’interesse pubblico. Non è in atto nessuna privatizzazione, il controllo sarà pubblico o della Camera di Commercio ma tutto ruota sulla gestione. La Regione o la Camera di Commercio sono in grado di gestire un aeroporto? In Sardegna ci sono 3 aeroporti di medio alto livello, quasi una eccezione nel panorama italiano. La concorrenza non deve più esistere tra loro perché la concorrenza è fuori dall’Isola e gli altri aeroporti crescono. Si al confronto e alla trasparenza ma basta scontri con toni e argomenti inesatti e sbagliati”, conclude Deidda.

