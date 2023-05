Una Geppi Cucciari straripante si è presa la scena durante la presentazione della cerimonia di presentazione dei candidati ai David di Donatello avvenuta al Quirinale.

La comica sarda si è presentata con un monologo in cui ha coinvolto anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Grazie presidente, è sempre una grande emozione essere qui, in questa modesta magione, ampio cortile, molto luminoso, discreta armocromia e libero fra cinque anni. Presidente, lei, libero fra cinque anni, mancano cinque anni, quasi sei!”

Quindi un breve ma divertente cenno agli impegni istituzionali di Mattarella: “Presidente, sta bene? No, glielo chiedo perché gira più dei Maneskin, sabato era a Londra per re Carlo, l’altro ieri con Gianni Morandi in Senato e oggi qui con me, una discesa inarrestabile. Di questo passo domani pomeriggio mi inaugura una bocciofila con Giorgio Mastrota a Ladispoli”.

Il presidente Mattarella, coi suoi sorrisi, ha particolarmente apprezzato l’essere il punto di riferimento delle battute della Cucciari.

