Il designer e art director sassarese Giovanni Murgia si è confermato come uno dei migliori al mondo per il packaging del vino. A lui è andato il Silver Design Award al concorso Muse Creative and Design Awards di New York, promosso dalla Iaa (International Award Association).

Sono stati oltre 6 mila i lavori pervenuti da tutto il mondo. Murgia ha strabiliato la giuria grazie al design realizzato per gli ultimi due vini della Cantina di Calasetta, i “932“, che celebrano i novant’anni di storia dell’azienda. Due vini che si posizionano, per caratteristiche e prestigio, in una fascia alta di mercato.

Il progetto di packaging design di Murgia premiato dai giudici aveva come tema il mare. Un elemento identitario molto forte e radicato sia nella storia di questa località, sia nella storia di vita della comunità di Calasetta.

