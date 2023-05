Dopo una serie di risse, l’ultima delle quali avvenuta lo scorso sabato, i residenti del centro storico di Olbia – unitisi in un comitato – hanno annunciato che presenteranno un esposto al prefetto di Sassari e agli organi competenti per ottenere il ripristino della sicurezza in città.

Il gruppo si era già rivolto al sindaco Settimo Nizzi senza ottenere risposte. L’ultima rissa ha visto rovesciare i tavolini di un bar e l’utilizzo di un bastone. Solo l’intervento di un folto dispiegamento di forze dell’ordine è riuscito a riportare la calma.

Da tempo i componenti del comitato hanno segnalato la loro preoccupazione. Chiedono di incrementare la presenza delle forze dell’ordine, in particolare il ripristino delle pattuglie notturne della polizia locale, e di attivare un presidio fisso degli agenti nei punti sensibili del centro cittadino.

