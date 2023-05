Nell’ambito dei servizi di controllo della filiera alimentare svolti recentemente, i carabinieri del Nas di Sassari, in collaborazione con personale delle Asl competenti, hanno disposto la chiusura di un agriturismo nell’Oristanese.

In seguito ai controlli, state riscontrate gravi criticità igienico-sanitarie e strutturali sia dei locali che delle attrezzature utilizzate per la lavorazione e il deposito degli alimenti, nonché nella modalità di conservazione e rintracci abilità dei prodotti, prevalentemente ad origine animale (carni suine, ovine e prodotti caseari) in merito ai quali i gestori dell’azienda non sono stati in grado di dimostrarne l’origine o la provenienza.

Durante l’attività ispettiva il personale operante ha posto sotto sequestro amministrativo circa 700 kg di alimenti e 650 litri di olio e ravvisava il grave rischio per la sicurezza alimentare e per la salute dei consumatori dovuto all’approvvigionamento idrico, risultante proveniente esclusivamente da acquedotto ad uso agricolo, le cui acque sono risultate prive delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche tali da poter essere considerate potabili.

A seguito del controllo al proprietario sono state contestate sanzioni amministrative per un importo di circa 4.500 euro e l’Autorità Sanitaria disponeva l’immediata chiusura dell’attività.

