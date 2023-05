E’ una scuola di Top gun nella quale verranno addestrati i piloti di caccia provenienti a tutto il mondo. Si tratta dell’International Flight Training School, inaugurata oggi nella base aerea di Decimomannu.

Nata dalla collaborazione tra l’Aeronautica militare, Leonardo e la Regione Sardegna, l’Ifts è una struttura all’avanguardia nella tecnologia, che tutela l’ambiente e rappresenta l’eccellenza italiana. “L’addestramento – ha detto all’Ansa il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago – è una delle componenti fondamentali per le nostre forze armate il capitale umano è quello che fa la differenza. Potersi addestrare in questo polo di eccellenza credo sia motivo di orgoglio per le nostre forze armate e per la Regione che ha dato la possibilità di creare questa importante struttura”.

