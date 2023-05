Un automobilista sorpreso mentre sfrecciava con la propria auto sulla 131 Dcn a 193 km/h. Altri 14 guidatori sanzionati per mancata copertura assicurativa e sono state contestate altre 3 infrazioni al Codice della Strada. Decurtati, in totale, 70 punti e sequestrate 4 auto.

È il bilancio dei controlli della Polizia stradale per garantire la sicurezza sulle principali arterie del Nuorese, in particolare per prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera”. Nel corso delle attività, sono state effettuate verifiche su 14 conducenti, 6 dei quali – di età compresa tra i 20 e oltre 65 anni – sono risultati positivi alla prova etilometrica, tra cui anche un neopatentato. Uno di questi aveva un tasso superiore a 1,84 gr./l.

Un 34enne nuorese, nella notte del 7 maggio scorso, si è reso protagonista di un breve inseguimento da parte della pattuglia all’ingresso di Nuoro. Una volta raggiunto, i poliziotti hanno constatato che l’uomo fosse in uno stato di alterazione tipico dell’eccessiva assunzione di sostanze alcoliche e, seppur più volte invitato dagli stessi agenti, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico. È emerso inoltre che non avesse la patente, per cui – oltre alla denuncia – è scattato anche il sequestro della macchina.

In soli 8 giorni, durante i servizi di verifica del rispetto dei limiti di velocità, effettuati sulle Strade Statali 131 Carlo Felice, D.C.N. e 389, la Sezione Polizia Stradale di Nuoro, con i Distaccamenti di Bitti, Orosei, Lanusei, Laconi, Macomer e Siniscola, ha ritirato 51 patenti.

