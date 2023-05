A due giorni dalla gara contro il Palermo, Claudio Ranieri ha commentato in conferenza stampa le emozioni del pre-partita. Il Cagliari infatti dovrà continuare a fare risultato per riuscire ad agganciare il quarto posto.

Analisi della gara. “Il Palermo è un avversario complesso, sta vivendo un ottimo momento. Conteranno tantissimo le motivazioni, noi avremo dalla nostra parte il pubblico che ci deve soffiare dietro: abbiamo sei punti da prenderci”.

Uniti per l’obiettivo. “Noi dobbiamo cercare di fare il massimo in ogni partita, solo così si allena la motivazione. Non esistono impegni facili e difficili, abbiamo raggiunto i playoff, ora dobbiamo cercare di fare più punti possibile per cercare di agganciare il quarto posto”.

Il rapporto coi tifosi. “A me emoziona sempre il loro affetto, mi dà una carica indescrivibile. Un’amichevole come quella di ieri giocata ad Oristano è il modo migliore per ringraziarli”.

