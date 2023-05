Due giorni e poi sarà grande basket: sabato 13 maggio scattano i playoff scudetto per la Dinamo Sassari. Il coach Piero Bucchi è intervenuto in conferenza stampa per presentare gara 1 contro Venezia.

L’obiettivo nei playoff. “L’obiettivo è quello di fare meno errori possibili, sappiamo come difendono e come noi attacchiamo. Il giocatore ha una qualità, noi allenatori prepariamo le partite ma poi dipende dal gioco dei giocatori”.

Sui pronostici della vigilia. “I pronostici non li guardiamo tanto, quello che dicono gli altri gli diamo il giusto peso sinceramente. Noi guardiamo le partite, le nostre riflessioni le facciamo sul campo”.

