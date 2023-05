Un allevatore di Ploaghe, Roberto Masala, è stato ricoverato ed operato al Santissima Annunziata di Sassari a seguito di un agguato. L’uomo ha sentito i cani abbaiare in piena notte, è uscito di casa per controllare quanto stesse succedendo quando ha sentito degli spari che lo hanno colto in pieno volto.

I carabinieri della Compagnia di Sassari stanno cercando di ricostruire la dinamica e di scoprire chi ha sparato. Masala è stato raggiunto sull’uscio di casa da colpi di arma da fuoco che hanno lasciato il segno: i medici dovranno estrarre le schegge di proiettile rimaste conficcate nel suo cranio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it