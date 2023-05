La Legabasket ha eletto Ousmane Diop, centro della Dinamo Sassari, come Most Improved Player della stagione regolare di basket. Il cestista ha chiuso fin qui con 9.8 punti e 5.1 rimbalzi di media a partita.

Le motivazioni. “I miglioramenti visti nel corso di questi mesi sono stati molteplici, la sua maturità unita ad un’ulteriore consapevolezza dei propri mezzi hanno aiutato il cestista senegalese a trasformarsi in uno dei rim protector più solidi della nostra Serie A. Lo scorso anno chiudeva a 6.0 punti, 3.6 rimbalzi e 6.5 di valutazione in poco più di 15 minuti di media; oggi coach Bucchi lo ha trasformato in un sesto uomo di lusso, oltre ad una vera e propria risorsa anche in ottica playoff”.

