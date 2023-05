A Sassari non c’è il Caro Affitti. Secondo quanto rivelato, dallo scorso novembre sono stati messi a disposizione a prezzi calmierati per il resto degli studenti senza requisiti di reddito. Si parte da 170 euro al mese in camera doppia sino a 225 euro in singola.

Le richieste arrivate all’Ersu per i posti letto sono state tutte soddisfatte: sono 485 gli studenti con alloggio. Ed anzi, 42 posti sono rimasti liberi.

