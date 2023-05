Una discarica a cielo aperto dove si può trovare di tutto da carcasse d’usato, frigobar, materassi a quintali di rifiuti di ogni genere. È la zona di San Paolo, uno degli ingressi di Cagliari, dove nei piani della Giunta comunale era prevista una riqualificazione e bonifica per lasciare spazio ad una “immensa foresta urbana”.

“Il Sindaco in una conferenza stampa un anno fa lo aveva annunciato, ma purtroppo è tutto fermo e da “foresta urbana” è diventata una “foresta d’aliga” – denuncia Valerio Piga (difensori della natura Cagliari) – uno scempio ambientale ai bordi della via San Paolo, una cartolina della città poco edificante per chi arriva nel capoluogo della Sardegna”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it