Il cartello appeso da qualche settimana in una delle vetrine del Largo Carlo Felice è eloquente: “Signoriello vi saluta”. Dopo circa 135 anni di attività, uno dei negozi storici del centro di Cagliari chiude i battenti. La data ultima è stata fissata da Adelina Signoriello, che da circa 40 anni gestisce l’attività di famiglia: fine giugno 2023.

Il negozio di articoli tessili Signoriello è stato per tantissimi anni un punto di riferimento per generazioni di cagliaritani. Fondato nel 1888da Antonio Signoriello l’esercizio commerciale è stato mandato avanti prima da Domenico Signoriello, conosciuto e ricordato da tutti come Dottor Domenico, e poi da Adelina Signoriello che da oltre 40 anni lo amministra.

“La crisi ha influito, ma la realtà è che sono rimasta sola” scrive il giornalista Mario Guerrini riportando le parole di Adelina Signoriello. A testimonianza di una decisione non facile, determinata dall’evoluzione di un mercato globalizzato che finisce per strangolare i commercianti. Una chiusura che arriva nonostante una presenza su internet, con un curato sito e una attiva presenza sui social network.

La decisione di chiudere un negozio che rappresenta la storia di Cagliari sta suscitando molta commozione tra i clienti. Molti, dopo aver letto il manifesto di saluto esposto all’esterno, entrano nel negozio con le lacrime agli occhi.

Insomma, un altro pezzo della città che irrimediabilmente se ne va, per essere in parte inglobato nell’hotel di lusso che sarà presto realizzato nel palazzo Accardo.

