Oltre 33 milioni di euro, provenienti anche dai fondi Pnrr. Rete Ferroviaria Italiana ha pubblicato il bando di gara per la realizzazione degli interventi di rinnovo e di manutenzione straordinaria dell’armamento ferroviario su alcune tratte delle linee ferroviarie sarde. In particolare, della Mandas-Arbatax, Sassari-Tempio-Palau, Isili-Sorgono, Macomer-Bosa, destinate ad uso turistico attraverso i convogli del Trenino Verde.

“Grazie a RfI, al Ministero della Cultura, al Ministero dei Trasporti e al Governo per aver mantenuto l’impegno preso di non dimenticarsi delle ferrovie turistiche sarde. Una notizia attesa da tempo, che avevo preannunciato proprio qualche settimana fa, durante un convegno sulle ferrovie turistiche nel comune di Isili con il Sindaco Luca Pilia”, dichiara Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati;

“Il rinnovo dell’armamento ferroviario e la manutenzione delle linee Mandas/Arbatax, Sassari/Tempio/Palau, Isili/Sorgono e Macomer/Bosa – continua Deidda – è un segnale importantissimo per lo sviluppo delle nostre comunità che, finalmente, ricevono risposte concrete. L’aggiudicazione di questa gara è quello che ci auspicavamo e dimostra che anche la linea Nuoro/Macomer deve essere assegnata e delegata alla manutenzione di RfI come le altre ferrovie complementari. Continueremo a lavorare per dare risposte concrete al servizio ferroviario turistico e agli altri servizi ferroviari della Sardegna”, conclude Deidda.

Una prima fase di lavori riguarderà interventi di rinnovo e manutenzione dei binari. A questi seguiranno altri lavori sulle gallerie e sui fabbricati: verrà anche verificato lo stato dei ponti delle linee turistiche regionali – per un totale di 62 milioni di euro – per i quali sono già state avviate le progettazioni e lanciate gare di minor importo.

Il ministero della Cultura ha assegnato questi fondi del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr a Rete Ferroviaria Italiana quale soggetto attuatore degli interventi sulle linee turistiche di proprietà della Regione Sardegna ed in gestione ad Arst. Il completamento dei lavori e la messa in esercizio delle opere realizzate è previsto per il 2026.

