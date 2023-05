Dopo la sparatoria in pieno centro a Nuoro e la fuga durata sette ora, Costantino Contena, 40 anni pregiudicato, si è costituito in Questura.

Già noto alle forze dell’ordine per spaccio di droga e reati contro il patrimonio, ieri ha forzato il posto di blocco all’ingresso della 131 Dcn, ferendo un poliziotto.

Nessuna spiegazione. Secondo quanto riporta l’Ansa, avrebbe soltanto spiegato il motivo della sua fuga: “Sono scappato al posto di blocco perché ero senza patente”.

Immediata la denuncia a piede libero per resistenza e guida senza patente. Dopo due ore è tornato in libertà nella sua abitazione, dove ha festeggiato il suo compleanno: proprio nella giornata di ieri, infatti, ha compiuto 40 anni.

Il poliziotto ferito a una gamba, Nicola Catte, 51 anni di Oliena, è ricoverato al San Francesco di Nuoro. Sarebbe stato colpito da un proiettile di rimbalzo, quindi si tratta di fuoco amico.

Nel frattempo, la Scientifica ha effettuato le analisi sul posto della sparatoria e ha recuperato soltanto i bossoli delle armi in dotazione alla Polizia. Per questo, è quasi certo che Contena non era armato, ma avrebbe rischiato di investire gli agenti che per difesa hanno sparato.

Dopo essere fuggito a bordo della sua auto e poi a piedi, è partita la caccia all’uomo. Le scuole son state chiuse. Poliziotti e carabinieri, insieme all’aiuto dei Cacciatori di Sardegna, hanno setacciato la città dal centro storico e Santu Predu.

Nel pomeriggio si è presentato in Questura per autodenunciarsi.

