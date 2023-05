“Un evento promosso dalla Municipalità inserito nella ricca programmazione culturale di questi mesi che coinvolgono la comunità su tante tematiche. La nostra sfida è che questo evento possa diventare un appuntamento fisso per promuovere il territorio di Pirri come capitale del libro in Sardegna”.

Con i piedi ben piantati nella storia e lo sguardo rivolto al futuro, così Maria Laura Manca, presidente della Municipalità di Pirri, parlando di “Scrittori ambulanti” in programma domani, domenica 14 maggio 2023, dalle 5 del pomeriggio sino alle 9 della sera al Parco Ex Vetreria.

Presentato nei giorni scorsi durante il Consiglio della Municipalità a cui sono intervenuti anche Rossana Copez, Cristina Muntoni, Giuseppe Corongiu, e Sebastian Ruggiero, “Scrittori ambulanti” vuole essere un happening informale con reading e performance estemporanee. Un’occasione per dialogare con 52 autori noti nel panorama internazionale e scrittori emergenti, incontrarli, sentire le loro storie e magari farsi autografare i loro romanzi.

