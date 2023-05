Cala Biriola, uno dei luoghi più suggestivi della costa sarda, è stata deturpata. Uno scoglio all’interno della piccola insenatura, splendida baia tra le scogliere a picco dell’Ogliastra, è stato imbrattato con una bomboletta spray.

La notizia, fatta questa mattina dal proprietario di una imbarcazione (la cala è raggiungibile solo dopo un lungo percorso a piedi oppure via mare), sta facendo il giro del web suscitando molta indignazione. Pare che lo scempio, una sigla sconosciuta realizzata con una tinta indelebile, sia stato fatto da gruppo di writer francesi sulle cui tracce sono i Carabinieri.

Il sindaco di Baunei Stefano Monni, sentito dall’Ansa, ha annunciato che il Comune sta verificando con gli esperti le possibilità di un immediato intervento con una sabbiatrice per far ritornare il sito alle condizioni naturali. Intanto sono tanti i volontari amanti della natura che si stanno offrendo per ripulire lo scoglio.

