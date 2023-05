Il Cagliari conquista altri tre punti casalinghi sotto la guida di Claudio Ranieri. I rossoblù hanno superato in rimonta il Palermo per 2-1 grazie ai gol di Deiola e Lapadula. Il successo consente un ulteriore avvicinamento al quarto posto: il Sud Tirol è davanti di un solo punto ad una gara dalla fine.

Un inizio di primo tempo promettente per i rossoblù, con il portiere palermitano Pigliacelli che si supera su Pavoletti. Passano pochi minuti e su un angolo, Segre sbuca in area e trafigge Radunovic per l’1-0 del Palermo. È una marcatura che fa sbandare il Cagliari, riportata sulla retta via da una giocata di Nandez che serve l’assist in mezzo all’area. Deiola si inserisce e insacca l’1-1 facendo esplodere la Domus.

I rossoblù faticano comunque a prendere le misure degli avversari e si devono armare di esperienza e pazienza per avere la meglio. Dà un aiutino l’espulsione di Marconi per doppio giallo: al 64’ Lapadula addomestica la palla dentro l’area e di sinistro trova l’angolino libero per il vantaggio. Da lì in avanti, il Cagliari ha gestito la gara, portando a casa i tre punti.

