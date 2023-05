Il Cagliari ha portato via tre punti al Palermo. Non senza soffrire, ma questo atteggiamento ha confortato mister Claudio Ranieri, che ai suoi ha chiesto e chiede sempre grande qualità, ma anche spirito di sacrificio. In conferenza stampa non ha nascosto la propria soddisfazione.

Mentalità giusta. “Finalmente siamo riusciti a battere in casa una squadra tra le prime otto. Ora vedo la mentalità da playoff nei miei. Dobbiamo continuare così: andremo a Cosenza per giocare al massimo e poi guarderemo i risultati delle altre”.

Recupero dei giocatori in rosa. “È molto importante per noi aver recuperato quasi tutti. Nei playoff questa sarà la nostra forza. Cambiare senza sentire la mancanza di chi non gioca deve diventare il valore aggiunto. In questo momento ho delle gerarchie ma vedo bene tutti”.

Attacco importante. “Lapadula sta facendo un grande campionato: ha rabbia, istinto e determinazione. Con Mancosu e Pavoletti crea un trio d’attacco notevole”.

