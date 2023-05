Una donna è in gravi condizioni a seguito di un bruttissimo incidente che l’ha vista coinvolta stamane alle porte di Nuoro. Per cause da accertare, ha perso il contro del veicolo che stava guidando e si è ribaltata sotto il cavalcavia che conduce alla 131 Dcn.

È stata estratta dalle lamiere dell’auto dai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Nuoro e affidata alle cure del personale del 118. Ora si trova all’ospedale San Francesco di Nuoro in codice rosso.

