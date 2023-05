Spiacevole passo falso casalingo per il Cagliari Primavera, che ad Asseminello ha perduto per 3-1 contro il Bologna una gara importantissima per la salvezza. Ora la zona playout dista appena un punto, con l’Atalanta in netta rimonta sui rossoblù.

Rossoblù che hanno pagato l’esser andati in inferiorità numerica dopo appena 15 minuti a seguito dell’espulsione di Veroli. A quel punto è stato facile per gli ospiti andare all’assalto della porta difesa da Iliev e siglare tre gol tra la seconda metà del primo tempo e il secondo tempo.

Inutile la marcatura di Deriu nel finale, il Cagliari ha provato a reagire e a reggere finché ha potuto. Ma questa sconfitta fa malissimo per i ragazzi di Battilana e Pisacane.

