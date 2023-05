Le Pink Flamingos ritornano in sella per affrontare un nuovo “volo”. L’iniziativa è nata con l’obiettivo di sostenere le donne che hanno vissuto un percorso di malattia e di cura oncologica, per rimarcare l’importanza di un’attività fisica all’aria aperta come strumento di prevenzione.

Dunque anche quest’anno si terrà il “Giro” della Sardegna, che prenderà il via domenica 28 maggio da Cagliari e toccherà tutte le principali città isolane.

“Volendo programmare un evento che faccia riflettere sulla necessità di aprire prospettive di vita alle donne che nel corso della loro vita o esistenza hanno incontrato il cancro è parso naturale ‘gemellare’ gli ospedali oncologici esistenti in Sardegna unendoli in un viaggio” spiegano le organizzatrici.

La bici è il mezzo ideale per consentire il ‘volo’. “Significa fatica fisica e mentale indispensabile per raggiungere l’obiettivo ma, questa fatica, al di là del gesto sportivo, si tramuta in benessere fisico, libertà di vivere intensamente nella natura, vita sana e movimento” aggiungono.

