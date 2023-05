“Un miracolo l’assenza di ben più gravi conseguenze, lo schianto del grande tronco d’albero di Piazza Ingrao, che stamani ha devastato l’edicola dei signori Durzu, storici giornalai di Cagliari”. Queste le parole di Marcello Polastri, consigliere comunale e presidente della Commissione sicurezza.

“Urge capire le cause dello schianto”, prosegue Polastri che ha presentato una istanza agli uffici competenti chiedendo una relazione agronomica esatta sul perché “certe piante, se sottoposte a VTA, ovvero Valutazione tecnica ambientale, siano soggette a crolli improvvisi ed è evidentemente non prevedibili”.

Il consigliere comunale in sinergia con la collega Loredana Lai, ha inoltre chiesto al sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, di far chiarezza “poiché quell’albero va preservato, salvaguardato, tramandato poiché rappresenta un valore identitario di Piazza Ingrao e via Roma tutta, resistette infatti anche alle bombe del 1943, inglobandone alcune nel suo robusto tronco, dal quale stamani all’alba, in assenza di vento, stranamente, si è sbrancato un imponente tronco”.

Polastri tre mesi fa aveva spedito al Comune una istanza sullo stato di salute delle vicine palme di Piazza Ingrao, sulle quali l’ufficio comunale del Verde pubblico rispose che erano in perfetta salute, monitorare, non pericolanti.

