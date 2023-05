Questa mattina gli agenti della Polizia di Cagliari hanno sanzionato un extracomunitario pluripregiudicato e irregolare per la violazione di bivacco in una delle zone individuate come “rossa” del nuovo Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana.

È stato intimato ed emesso anche ordine di allontanamento dal luogo a carico del trasgressore.

Inoltre, tramite contatti intercorsi con l’ufficio Immigrazione, è stato notificato un secondo decreto di espulsione nonostante fosse già stato notificato un primo ordine pochi giorni fa.

L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati commessi.

