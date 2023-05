Venerdì 26 maggio alle 20.30 ritorna al Teatro Lirico di Cagliari dopo sette anni La Traviata di Giuseppe Verdi. Il melodramma in tre atti è il quarto titolo della Stagione lirica e di balletto. Sul podio la direttrice Beatrice Venezi.

Venerdì 19 maggio, alle 19, nel foyer di platea del Teatro, ci sarà la presentazione a cura del musicologo Giovanni Bietti. Considerato uno tra i più apprezzati divulgatori musicali italiani, Bietti è anche compositore e pianista. Tiene conferenze, in particolare concerti-conferenze, direttamente al pianoforte, in numerosi e prestigiosi enti musicali. Conduce le seguitissime “Lezioni di Musica”, iniziativa di divulgazione musicale in onda su Rai-Radiotre.

