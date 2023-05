L’impianto di compostaggio della Tossilo di Macomer riprenderà a funzionare entro giugno, permettendo così di accogliere i rifiuti organici di gran parte della Sardegna.

Oggi un tavolo tecnico convocato a Nuoro dal prefetto Giancarlo Dionisi, ha permesso di fare dei passi in avanti nella definizione dell’accordo tra le parti per la ripartenza dell’impianto: è in arrivo un milione e mezzo di euro dalla Regione che permetterà di mettere in moto il processo industriale.

La ripartenza consentirebbe anche di richiamare al lavoro i 27 lavoratori della società che da mesi protestano per gli stipendi arretrati.

