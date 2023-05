Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Cagliari dopo che per l’ennesima volta ha aggredito e minacciato la madre, distruggendole poi la casa. Il fatto è accaduto domenica mattina.

La donna, alla furia del figlio, si è rinchiusa in una stanza e ha chiamato i carabinieri. I quali, appena arrivati, hanno trovato l’interno della casa sottosopra, mobili distrutti o danneggiati, e il figlio in piena agitazione.

L’uomo era già stato denunciato più volte in passato, ed è noto alle forze dell’ordine per i suoi problemi di dipendenza dalle sostanze stupefacenti. In questo momento si trova nel carcere di Uta.

