Con l’aggiornamento delle prescrizioni regionali antincendio 2023-2025, ha preso il via oggi in Sardegna la campagna per la lotta al fuoco. In Sardegna opereranno circa 7.400 uomini tra personale del Corpo Forestale regionale, Vigili del fuoco, agenzia Forestas, compagnie barracellari e volontari. Con complessivi 1.100 mezzi a terra e saranno dislocati, come lo scorso anno, tre Canadair all’aeroporto di Olbia.

A questi si aggiungeranno gli 11 elicotteri da 900 litri ciascuno del Corpo forestale regionale, che fanno parte della gara per l’affidamento del servizio per il triennio 2021-2023 che prevede, in un secondo lotto, anche l’impiego di un elicottero pesante superPuma da 4mila litri di acqua dall’1 luglio al 31 agosto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it