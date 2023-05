Il Coran (Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione Sardegna) ha sottoscritto ieri con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il testo definitivo, dopo la positiva certificazione della Corte dei Conti, degli accordi contrattuali per il rinnovo della parte economica per il triennio 2019-2021 del personale dipendente della Regione Sardegna e per la disciplina del rapporto di lavoro dei componenti dell’Avvocatura regionale.

“Gli accordi – commenta il presidente della Regione, Christian Solinas – sono il risultato di un accurato lavoro finalizzato a valorizzare le professionalità esistenti in Regione, riconoscendo un giusto trattamento economico. È stato possibile giungere in tempi brevi all’attuazione degli indirizzi della Giunta regionale grazie alla proficua attività e al rapporto di leale collaborazione che si è instaurato tra il Coran e i sindacati, con il prezioso supporto organizzativo dell’assessorato degli Affari generali”.

