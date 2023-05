Le telecamere di video sorveglianza le hanno immortalate mentre rubavano in un negozio di abbigliamento a Nuoro. Ma il video è stato diffuso sui social dai titolari del negozio che hanno deciso di fare un appello alle “visitatrici”.

“Ciao bellissime – si legge sul post pubblicato sui social – venerdì 12 siete passate tutte e tre a fare shopping nei nostri punti vendita di Nuoro, forse avevate troppa fretta e vi siete scordate di passare in cassa a pagare le borse le t-shirt di Love Moschino, Versace ecc”.

“Vi aspettiamo per pagare il saldo entro venerdì 19 maggio – concludono i negozianti nuoresi – Nel frattempo, pubblicheremo ogni giorno qualcosa su di voi. Per qualsiasi cosa potete scriverci in privato…Vi aspettiamo”.

