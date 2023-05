Non è stato ancora trovato Salvatore Lai, un uomo di 54 anni scomparso due giorni fa a Capoterra. L’uomo si è allontanato domenica alla Rsa Gersia di via Lombardia 99, la struttura che lo ospitava.

Per tutta questa notte lo scomparso è stato cercato dagli uomini del Soccorso Alpino, allertati ieri intorno alle 19.30 per avviare le ricerche in un’area impervia del territorio capoterrese, denominata Baccu Tinghinu. I tecnici, provenienti dalle stazioni di Cagliari e Iglesias, hanno ispezionato tutta la zona, battendo i percorsi di campagna fino alla località Is Olias.

Le ricerche – portate avanti insieme al personale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale, ai volontari della Protezione Civile di Capoterra, dell’UCS Capoterra, di Rescue Dog, del Grusap Poggio dei Pini e della Misericordia di Capoterra – si sono protratte fino alla mezzanotte di ieri ma non hanno avuto esito positivo.

Salvatore Lai – di statura media – al momento della scomparsa indossava una tuta sportiva con le iniziali di New York (N e Y) e scarpe da ginnastica nere. Porta anche gli occhiali.

