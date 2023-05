I Carabinieri della Stazione di Donori hanno ricevuto la denuncia-querela sporta da una casalinga 30enne del luogo che, rispondendo ad un annuncio su un sito internet, aveva manifestato la volontà di procedere all’acquisto di un telefono cellulare Iphone 12 al prezzo di 380 euro.

La donna, aveva dunque effettuato una ricarica su una carta prepagata intestata a un 18enne barese ma, una volta effettuato il pagamento non aveva mai ricevuto il telefono cellulare.

Dalle indagini portate avanti dai carabinieri è emerso che il profilo utilizzato per indurre la donna ad acquistare il bene era falso e che nella truffa, oltre al 18enne, erano coinvolti suo fratello 26enne e la madre dei due, una 55enne.

Al fine di eludere le investigazioni, ad avvenuto pagamento gli indagati hanno prelevato la somma indebitamente percepita e il giorno successivo alla riscossione avevano denunciato lo smarrimento della carta prepagata.

A carico dei tre è stata inoltrata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, una comunicazione di notizia di reato per truffa in concorso e riciclaggio e relativa denuncia in stato di libertà.

