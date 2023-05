Piero Pelù si schiera contro le servitù militari in Sardegna, dove da qualche settimana si stanno tenendo contemporaneamente due esercitazioni, Noble Jump e Joint Stars, con un considerevole impiego di mezzi e uomini via mare e via terra.

Il noto cantante fiorentino è intervenuto contro l’industria bellica durante una puntata del popolare podcast Tintoria: “La Sardegna è la zona più militarzizzata e più vombardata d’Europa – dice Pierò Pelù -. C’è Capo Teulada, c’è Perdas de fogu, dove vanno tutti gli eserciti, che pagano per sparare qualsiasi tipo di bomba”.

“L’industria delle armi prospera da decenni sulla terra di Sardegna, lasciando veleni sul territorio, come l’uranio impoverino”, prosegue il cantante rock rivolgendosi al presidente degli Stati Uniti: “Joe [Biden, ndr] c’è il napalm che ti aspetta in Sardegna, puoi venire a riprendertelo”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it