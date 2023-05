Scontro violento tra due auto sulla strada statale 131 camionale, a Porto Torres.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti tre donne e un uomo.

La più anziana, 82, anni è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in elisoccorso al Santissima Annunziata di Sassari.

Come riportato dall’Unione Sarda, una Fiat Panda con quattro persone a bordo, si trovava in uscita da una rampa sulla 131 camionabile, quando la conducente ha azzardato un’inversione di marcia per imboccare la strada verso Alghero.

Ma proprio in quel momento è arrivata una Fiat 500 da Sassari a velocità sostenuta scontrandosi con l’altro veicolo. La donna 82enne, Francesca Tanda, è stata sbalzata fuori dall’auto.

Immediato il soccorso degli operatori sanitari del 118, che hanno contattato immediatamente l’elisoccorso. Avrebbe riportato un grave trauma cranico.

Anche le altre due donne son state trasportate al Pronto soccorso di Sassari, mentre l’uomo è rimasto ferito lievemente.

Sul posto anche i Vigili del fuoco di Porto Torres, che hanno messo in sicurezza la strada, e la Polizia stradale per i rilievi e la ricostruzione delle dinamiche dell’incidente.

