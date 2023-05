Una ragazza è finita fuori strada sulla provinciale 65, loc. “Sas Mendulas”, vicino a Santu Lussurgiu. Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Abbasanta che estratto la vittima dal veicolo e le ha permesso di essere trasportata in ospedale a Oristano.

La ragazza era parecchio spaventata dall’incidente, ma fortunatamente non ferita. In corso di accertamento le cause dell’incidente.

