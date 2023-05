Ichnusa ha deciso di sposare un progetto che aiuta a riqualificare un’area di Cagliari. Lo fa supportando la Galleria del Sale, un museo a cielo aperto dedicato al muralismo contemporaneo. L’obiettivo è il rispetto per l’unicità della natura e delle tradizioni della Sardegna con il coinvolgimento di società civile e comunità locali.

A suggellare l’impegno di Ichnusa arriva una nuova opera intitolata “Risveglio“, realizzata da Mauro Patta. Mostra in primo piano una persona davanti a una vallata che porta un piccolo arbusto in un “vaso” che ricorda il fusto di birra. E rimanda all’iniziativa di riforestazione delle aree colpite da incendi e dissesto idrogeologico avviata da Ichnusa l’anno scorso in collaborazione con Legambiente e AzzeroCO2.

