Scontro del tutto politico e social a Cagliari tra il sindaco Paolo Truzzu e la rappresentante d’istituto del Liceo scientifico Pacinotti: Il primo cittadino è stato ospite dell’istituto in occasione della festa dell’Europa.

Sul proprio profilo Instagram, il sindaco Truzzu ha rilanciato la storia di una studentessa che l’aveva taggato e attaccato.

“Non tutto il Pacinotti è stato felice di averla avuta qui oggi. Non vogliamo esponenti di destra a cui debbano applaudire ragazzi e ragazze che non hanno la possibilità di senso critico, a causa proprio di questo governo che tende all’indottrinamento” si legge nella story.

Il punto di maggior scontro è stata la domanda della ragazza che ha chiesto al sindaco di pulire le svastiche e le scritte omofobe presenti per Cagliari. La risposta del sindaco non ha convinto, tanto che la studentessa ha rilanciato: “La risposta di Paolone ha confermato che ai ‘poteri’ istituzionali, al comune di Cagliari, in realtà fanno molto comodo”.

Il sindaco Truzzu ha utilizzato la storia per rispondere: “Hai fatto bene ad esprimere la tua opinione e te ne sono grato. Sarebbe stato prezioso se l’avessi detto davanti a tutti gli studenti, visto che mi sono reso disponibile per rispondere. E ti dico: non è una questione politica, si chiama democrazia».

