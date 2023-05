L’arcipelago di La Maddalena è stato già preso d’assalto dai turisti, alcuni dei quali hanno deciso di godersi le vacanze come meglio credono. Senza badare troppo alle regole.

Come riporta La Nuova Sardegna, stanno infatti girando le immagini di turisti che in gommone raggiungono le spiagge dell’arcipelago interdette al pubblico o calette, e decidono di passarci del tempo. Curiosando, facendosi il bagno, girando nudi.

Giusto una settimana fa, per gli stessi motivi, la guardia costiera della Maddalena ha multato due turisti francesi a Cala Granara.

A Budelli, la vigilanza arriverà a giugno. “Le spiagge sono protette da cavi tarozzati per impedire che le barche arrivino a terra, ma non è realistico pensare di circondare con i cavi tutte le isole dell’arcipelago. Le regole sono chiare e note, così come è possibile che ci possa essere il furbo” ha spiegato il direttore Giulio Plastina.

