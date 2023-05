Il cagliaritano Nicolò Barella porterà Cagliari e la Sardegna nella finale di Champions League che si disputerà a Istanbul sabato 10 giugno. Il centrocampista dell’Inter è il terzo sardo (anche se il primo nato a Cagliari) a disputare una finale della maggiore competizione europea per club.

Il primo sardo in assoluto, quando la competizione era ancora chiamata Coppa dei Campioni, è stato nel 1973 Antonello Cuccureddu con la maglia della Juventus. Il difensore originario di Alghero subentrò nella difesa a Franco Causio nella partita persa dai bianconeri contro l’Ajax a Belgrado.

Nel 1989 è stata la volta del bomber di Sindia Pietro Paolo Virdis, che sempre nella ripresa al Camp Nou sostituì Ruud Gullit nella gara vinta 4-0 dal Milan contro la Steaua Bucarest.

Non ha mai avuto l’onore di giocarsi una finale di Coppa dei Campioni, invece, il centrocampista di Oliena Gianfranco Zola che però è arrivato in tre occasioni a giocare una finale europea. Due volte con la maglia del Parma (nella stagione 1993-94 in Coppa delle Coppe, con la sconfitta per 1-0 contro il Benfica e nel 1994-95 la vittoria in Coppa Uefa contro la Juventus) e una con quella del Chelsea: grazie ad un suo gol nella stagione 1997-98 gli inglesi vinsero la Coppa delle Coppe contro lo Stoccarda.

